Билл Гейтс оценил перспективу оспы обезьян перерасти в масштабную пандемию

«Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», — приводит его слова Газета.ru.

Гейтс также считает, что из-за коронавируса человечество стало более бдительным: оспы обезьян даже не было бы в новостях, если бы не пандемия коронавируса, полагает Гейтс.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что штамм коронавируса «омикрон» станет последней фазой пандемии, сообщает РИА ФАН.

