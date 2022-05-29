Билл Гейтс оценил перспективу оспы обезьян перерасти в масштабную пандемию
Вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией, делает вывод основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он заявил в интервью газете El Diario.
«Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», — приводит его слова Газета.ru.
Гейтс также считает, что из-за коронавируса человечество стало более бдительным: оспы обезьян даже не было бы в новостях, если бы не пандемия коронавируса, полагает Гейтс.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что штамм коронавируса «омикрон» станет последней фазой пандемии, сообщает РИА ФАН.
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