В России фиксируют минимальный с середины июля суточный прирост случаев COVID-19
2 января 202313:59
В России зафиксирован минимальный суточный прирост заразившихся COVID-19 с 13 июля 2022 года. Показатель составляет 3884 человек, передает «Интерфакс».
Количество случаев коронавируа с июля сократилось ниже показателя в 4 тыс. заболевших, отмечает RT.
За прошедшие сутки в России госпитализировали 379 человек с коронавирусом, а накануне с COVID-19 в больницы поступило 470 пациентов.
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21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru