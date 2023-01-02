В России фиксируют минимальный с середины июля суточный прирост случаев COVID-19

В России зафиксирован минимальный суточный прирост заразившихся COVID-19 с 13 июля 2022 года. Показатель составляет 3884 человек, передает «Интерфакс».

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Количество случаев коронавируа с июля сократилось ниже показателя в 4 тыс. заболевших, отмечает RT.

За прошедшие сутки в России госпитализировали 379 человек с коронавирусом, а накануне с COVID-19 в больницы поступило 470 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости
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