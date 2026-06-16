Зеленский рассказал, что попросил у Трампа технологии производства ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что попросил у американского коллеги Дональда Трампа лицензии на производство противобаллистических ракет-перехватчиков. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам украинского лидера, этот вопрос осуждался во время встречи на саммите «Большой семёрки» (G7), однако глава Белого дома не дал окончательного ответа, но «позитивно отнесся» к просьбе.

«Наши команды будут работать над этим, чтобы нам на этот раз получить лицензии на производство соответствующих противобаллистических систем и ракет», - заключил Зеленский.

Ранее Трамп назвал безумием тот факт, что администрация 44-го президента США Барака Обамы предоставила Киеву оружие на $350 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПВОСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский

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