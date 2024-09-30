В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время

Сообщения или звонки от начальства в нерабочее время регулярно получают 72% россиян, говорится в исследовании кадрового агентства UTEAM.

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Еще 19% получают такие звонки и письма время от времени, отмечает издание «Ведомости».

При этом 63% из всех, кто получает звонки и письма, тут же на них отвечают, еще 21% – отвечают при условии, что звонок не отвлекает их от личных дел, 11% не всегда снимают трубку, но перезванивают при первой же возможности, и только 5% никогда не отвечают.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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