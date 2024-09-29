Superjob: В РФ работодатели стали реже отказывать в найме людям старше 50 лет

Российские работодатели стали чаще нанимать граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ специалистов платформы для поиска работы SuperJob.

По данным источника, в связи с возникшим кадровым голодом работодатели стали чаще предлагать кандидатам старше 50 лет такую же зарплату, как и более молодым работникам.

Отмечается, что в Москве 32% мужчин старше 50 лет, которые выставляли свои кандидатуры на платформе, подают резюме на руководящие должности. При этом среди женщин в возрасте выше 50 лет на подобные вакансии претендуют 14% пользователей.