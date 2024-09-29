Superjob: В РФ работодатели стали реже отказывать в найме людям старше 50 лет
Российские работодатели стали чаще нанимать граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ специалистов платформы для поиска работы SuperJob.
По данным источника, в связи с возникшим кадровым голодом работодатели стали чаще предлагать кандидатам старше 50 лет такую же зарплату, как и более молодым работникам.
Отмечается, что в Москве 32% мужчин старше 50 лет, которые выставляли свои кандидатуры на платформе, подают резюме на руководящие должности. При этом среди женщин в возрасте выше 50 лет на подобные вакансии претендуют 14% пользователей.
К тому же аналитики SuperJob выявили рост интереса работодателей к сотрудникам старше этого возраста. Так, 40% московских фирм принимают в штат пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности. В целом по России 44% работодателей принимают пенсионеров на работу на общих основаниях, а 30% — лишь на отдельные позиции.
Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в пресс-центре НСН заявила, что работодателям следовало бы объединиться и создать корпоративные детские сады.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru