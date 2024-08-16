«Без манипуляций»: Новый расчет оплаты за переработки увеличит зарплаты на 15-20%
Сверхурочная работа распространена особенно в сфере услуг, в медицине, туризме, ресторанах и кафе, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу увеличит зарплаты работников до 20%, работодатели теперь не смогут «манипулировать» и нарушать устные договоренности, заявил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, передает РИА Новости. Мурадян отметил, что любые переработки станут «выгодными» с точки зрения зарплаты.
«Это даст прирост зарплаты порядка 15-20%. Раньше была такая система, что все дополнительные оплаты не учитывались. Работодатели пользовались этим, искали какие-то схемы, манипуляции, способы, как сделать так, чтобы сотрудник вышел на работу, но как-то по согласованию. Пытались убедить работника, чтобы он вышел просто по договоренности, а эти договоренности просто не соблюдались. Любые переработки теперь будут значительно сказываться на доходе. Сверхурочная работа распространена особенно в сфере услуг, в медицине, туризме, ресторанах и кафе. Там это распространено в большей степени», - рассказал он.
Введение 120-часового лимита ненормированной работы невыгодно для сотрудников, поскольку работодатели в таком случае будут отказываться от менее выгодного для них режима сверхурочной работы, заявил ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич «Радиоточке НСН».
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