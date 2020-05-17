В России число зараженных COVID-19 превысило 281 тысячу

Количество зараженных россиян в стране превысило 281 тысячу, сообщает федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в 85 регионах России зафиксировали 9709 случаев инфицирования. Всего зараженных COVID-19 281 752.

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За время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране погиб 2631 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели — 67 373 россиян.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - считает викробиолог.

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ФОТО: pixabay.com
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