В России число зараженных COVID-19 превысило 281 тысячу

За время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране погиб 2631 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели — 67 373 россиян.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - считает викробиолог.

