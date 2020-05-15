«Видимо, стабилизируется». Попова – о ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России, «видимо, стабилизируется». С таким заявлением во время видеосовещания с участием Владимира Путина выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Однако, несмотря на это, по словам Поповой, ослаблять все режимы ограничений, введенных в России из-за распространения COVID-19, одномоментно нельзя.

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Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом общее число инфицированных увеличилось до 262 843 человек.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 4 748, ещё 945 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявили 541 инфицированного. Также в пятёрке Нижегородская область случаями и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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