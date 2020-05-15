«Видимо, стабилизируется». Попова – о ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России, «видимо, стабилизируется». С таким заявлением во время видеосовещания с участием Владимира Путина выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Однако, несмотря на это, по словам Поповой, ослаблять все режимы ограничений, введенных в России из-за распространения COVID-19, одномоментно нельзя.