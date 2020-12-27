В России число заболевших COVID-19 превысило 3 млн

В стране за прошедшие сутки умерли от коронавируса 552 россиянина, за всё время пандемии —54 778 человек.

В России за истекшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 24 390 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 2 450 829 россиян.

Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.

«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он.

