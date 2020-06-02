В России число умерших от коронавируса превысило 5 тысяч

В России за минувшие сутки 182 человека с диагностированным COVID-19 умерли. Таким образом общее число жертв коронавирсной инфекции в стране превысило 5 тысяч человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в России умерли от коронавируса 5 037 человек, передает Ura.ru.

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Ранее в оперштабе сообщили, что за последние сутки обнаружено 8 863 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Выздоровели за сутки 11 108 пациентов.

Всего число заболевших COVID-19 в России выросло до 423 741.

Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил НСН, что ряд регионов до сих пор испытывает сложности в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты.

«В Москве все в порядке с обеспечением медиками средств индивидуальной защиты, в некоторых регионах, если верить поступающей информации, есть некоторые проблемы. Но идет же отсчет по обычным хирургическим маскам, а проблема в том, что эти маски не являются защитой от вирусной инфекции», - сообщил он.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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