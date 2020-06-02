В России число умерших от коронавируса превысило 5 тысяч

В России за минувшие сутки 182 человека с диагностированным COVID-19 умерли. Таким образом общее число жертв коронавирсной инфекции в стране превысило 5 тысяч человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в России умерли от коронавируса 5 037 человек, передает Ura.ru.