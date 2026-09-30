Песков заявил, что в России нет политзаключенных

Россия не обсуждала с США возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение Москвой политзаключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он указал, что в таком ключе этот вопрос «не мог обсуждаться», так как в России нет политзаключенных.

«Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных. Считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно не уместна», - заключил представитель Кремля.

Ранее в издании The Atlantic появилась публикация, согласно которой президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего спецпосланника о смягчении антироссийских санкций в обмен на освобождение Москвой ряда заключённых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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