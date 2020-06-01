«Лига защиты врачей» заявила об отсутствии правил обеспечения медиков защитой от коронавируса

Медики могут оказаться не защищены перед возможной осенью второй волны пандемии коронавируса. Врачи, руководители благотворительных организаций и медицинские эксперты попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно принять меры для решения проблем. Авторы письма, которое есть в распоряжении РБК, отмечают, что в 49% случаев медорганизации не используют четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). В итоге большинство руководителей не могут внятно рассчитать свои потребности.

Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил НСН, что статистика не отражает истинного положения дел, так как до сих пор в России нет норм обеспечения работающих с вирусной инфекцией средствами индивидуальной защиты.

«В Москве все в порядке с обеспечением медиками средств индивидуальной защиты, в некоторых регионах, если верить поступающей информации, есть некоторые проблемы. Но идет же отсчет по обычным хирургическим маскам, а проблема в том, что эти маски не являются защитой от вирусной инфекции. Защита предполагает же совсем другие костюмы, и в этой связи мы не можем оценивать уровень, потому что большинство медиков не получают настоящих средств индивидуальной защиты», - обрисовал проблему собеседник НСН.

Впрочем, это не единственная сложность, с которой столкнулся медперсонал. По данным опроса, что значительная часть опрошенных боятся открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% респондентов назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». По оценкам экспертов, отечественное производство покрывает потребность в респираторах лишь на 27%, в противочумных костюмах – на 11%, а в перчатках – на 17%.