«Лига защиты врачей» заявила об отсутствии правил обеспечения медиков защитой от коронавируса
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил НСН, что ряд регионов до сих пор испытывает сложности в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты.
Медики могут оказаться не защищены перед возможной осенью второй волны пандемии коронавируса. Врачи, руководители благотворительных организаций и медицинские эксперты попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно принять меры для решения проблем. Авторы письма, которое есть в распоряжении РБК, отмечают, что в 49% случаев медорганизации не используют четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). В итоге большинство руководителей не могут внятно рассчитать свои потребности.
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил НСН, что статистика не отражает истинного положения дел, так как до сих пор в России нет норм обеспечения работающих с вирусной инфекцией средствами индивидуальной защиты.
«В Москве все в порядке с обеспечением медиками средств индивидуальной защиты, в некоторых регионах, если верить поступающей информации, есть некоторые проблемы. Но идет же отсчет по обычным хирургическим маскам, а проблема в том, что эти маски не являются защитой от вирусной инфекции. Защита предполагает же совсем другие костюмы, и в этой связи мы не можем оценивать уровень, потому что большинство медиков не получают настоящих средств индивидуальной защиты», - обрисовал проблему собеседник НСН.
Впрочем, это не единственная сложность, с которой столкнулся медперсонал. По данным опроса, что значительная часть опрошенных боятся открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% респондентов назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». По оценкам экспертов, отечественное производство покрывает потребность в респираторах лишь на 27%, в противочумных костюмах – на 11%, а в перчатках – на 17%.
«Действительно в клиниках, которые переведены на работу с COVID-пациентами, часто не происходит смены защитных костюмов вовремя. Во-первых, это сложно технически, потому что врачу нужно выходить из "красной зоны" и переодеваться, а во-вторых, мы не имеем единой системы. Думаю, нет ни в одной клинике рекомендаций, какие должны быть средства защиты при работе с вирусной инфекцией. Меры описаны только в правилах лабораторного взаимодействия с вирусами, но никому не пришло в голову перевести эти правила для работающих в нынешних условиях медиков», - резюмировал Семен Гальперин.
Медики видят выход из ситуации в анонимном анкетировании персонала, а также ежедневный мониторинг производства СИЗ, наличия их у поставщиков и недельных потребностей каждой медицинской организации. Причем делать это предлагается на уровне Минздрава. Еще одно предложение медиков, экспертов и благотворителей – создать публичную интерактивную карту потребностей в средствах защиты.
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