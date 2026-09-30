Свинцов призвал разработать меры поддержки для «образцовых семей»
Андрей Свинцов заявил НСН, что пока основные льготы в России предусмотрены для матерей-одиночек или малообеспеченных граждан, что не мотивирует ко вступлению в брак.
Необходимо переосмыслить меры поддержки для тех, кто находится в стабильном образцово-показательном браке, потому что пока есть целый пласт людей, кто разводится, в частности, для того, чтобы получить льготы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал экс-депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«Концентрация различных форм поддержки все-таки направлена больше на поддержку, например, одинокой матери с ребенком или малообеспеченных граждан. И это не всегда напрямую коррелирует с созданием семьи. Многие разводятся как раз по причине получения каких-то льгот. В ряде регионов это поставлено на поток. Поэтому надо переосмыслить формы поддержки как раз для тех, кто находится в счастливом браке, в браке, где много детей. Чтобы все это способствовало сохранению и приумножению семей. Но это сложная задача. Так что, к сожалению, у нас нет никаких мер поддержки просто для образцовых семей: три-четыре ребенка, муж, жена и все друг друга любят», — рассказал он.
Согласно статистике, институт брака действительно меняется. На 2026 год в России насчитывается 24,5 млн семей с детьми. Количество разводов растет — на каждые 10 браков приходится восемь распавшихся союзов. Одновременно увеличивается возраст вступления в официальный брак. Средний возраст мужчин, зарегистрировавших брак, составил 34,1 года, женщин — 32,4 года. Росстат также отмечает снижение числа людей, впервые вступающих в брак, и рост доли повторных браков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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