В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло на 100%

Также за это время на более 482% выросло количество правонарушений, связанных с банковскими картами.

В МВД рост киберпреступности объясняют доверчивостью самих граждан, а также пробелами в безопасности банковских систем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте заявил о росте активности киберпреступности, передает RT.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее в эфире НСН рассказал, как нужно бороться с киберпреступностью.

«Нужно не законы против киберпреступности создавать. Законов в нашей жизни более чем достаточно, и все они, так или иначе, регулируют нашу жизнь. А вот рабочую группу, которая разрабатывала бы технологические решения для борьбы с киберпреступностью, а также систему образования в вопросах информационной безопасности, создать можно», – считает он.

