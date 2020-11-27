В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло на 100%
Количество преступлений, совершенных с помощью средств мобильной связи, в России с начала года увеличилось почти на 100%, через интернет - более чем на 90%. Таковы данные МВД России, передает ТАСС.
С января по октябрь зарегистрировано почти 421 тыс. IT-преступлений, половина из них относится к категории тяжких и особо тяжких.
Также за это время на более 482% выросло количество правонарушений, связанных с банковскими картами.
В МВД рост киберпреступности объясняют доверчивостью самих граждан, а также пробелами в безопасности банковских систем.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте заявил о росте активности киберпреступности, передает RT.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ранее в эфире НСН рассказал, как нужно бороться с киберпреступностью.
«Нужно не законы против киберпреступности создавать. Законов в нашей жизни более чем достаточно, и все они, так или иначе, регулируют нашу жизнь. А вот рабочую группу, которая разрабатывала бы технологические решения для борьбы с киберпреступностью, а также систему образования в вопросах информационной безопасности, создать можно», – считает он.
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