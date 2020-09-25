Мариничев объяснил депутатам, как бороться с киберпреступностью

Интернет-омбудсмен оценил в эфире НСН создание рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.

В Госдуме предложили создать рабочую группу депутатов, которые будут разрабатывать необходимые законопроекты для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Инициатива возникла из-за серьезного роста преступлений в сфере цифровых технологий.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что подобная рабочая группа должна заниматься разработкой технологических решений, а не созданием очередных законов.

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«Нужно не законы против киберпреступности создавать. Законов в нашей жизни более чем достаточно, и все они, так или иначе, регулируют нашу жизнь. А вот рабочую группу, которая разрабатывала бы технологические решения для борьбы с киберпреступностью, а также систему образования в вопросах информационной безопасности, создать можно. Такие осмысленные действия приведут нас к успеху», – сказал он.

Кроме того, Мариничев в эксклюзивном интервью НСН оценил законодательную возможность употребления спиртных напитков во время работы в удаленном режиме.

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ТЕГИ:КибербезопасностьКиберпреступностьИнтернетДмитрий Мариничев
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