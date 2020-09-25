Мариничев объяснил депутатам, как бороться с киберпреступностью

В Госдуме предложили создать рабочую группу депутатов, которые будут разрабатывать необходимые законопроекты для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Инициатива возникла из-за серьезного роста преступлений в сфере цифровых технологий.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что подобная рабочая группа должна заниматься разработкой технологических решений, а не созданием очередных законов.