Мариничев объяснил депутатам, как бороться с киберпреступностью
Интернет-омбудсмен оценил в эфире НСН создание рабочей группы по борьбе с киберпреступностью.
В Госдуме предложили создать рабочую группу депутатов, которые будут разрабатывать необходимые законопроекты для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Инициатива возникла из-за серьезного роста преступлений в сфере цифровых технологий.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в эфире НСН, что подобная рабочая группа должна заниматься разработкой технологических решений, а не созданием очередных законов.
«Нужно не законы против киберпреступности создавать. Законов в нашей жизни более чем достаточно, и все они, так или иначе, регулируют нашу жизнь. А вот рабочую группу, которая разрабатывала бы технологические решения для борьбы с киберпреступностью, а также систему образования в вопросах информационной безопасности, создать можно. Такие осмысленные действия приведут нас к успеху», – сказал он.
Кроме того, Мариничев в эксклюзивном интервью НСН оценил законодательную возможность употребления спиртных напитков во время работы в удаленном режиме.
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