При сдаче экзамена на права предложено использовать беспилотные автомобили
В ГИБДД России не исключили использование беспилотных автомобилей с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.
Предполагается, что техника будет закладывать маршрут, озвучивать его кандидату в водители, оценивает его. При этом инспектор будет следить за работой системы.
Как отметил Шеюхин, система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов: «как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система».
Напомним, водительские удостоверения нового образца с наименованиями на французском и английском языках появятся в России с 3 декабря.
Новый формат водительских прав предусматривается конвенцией о дорожном движении, в которой состоит и Россия. Решение стало результатом обращений российских автомобилистов, которые часто ездят за границу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- При сдаче экзамена на права предложено использовать беспилотные автомобили
- Врач раскрыл способ реабилитации после коронавируса
- Трамп пообещал покинуть Белый дом при голосовании выборщиков за Байдена
- Новейшую ЗРК С-500 закончат создавать в 2021 году
- Синоптики рассказали о погодных аномалиях в регионах России в ближайшие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru