При сдаче экзамена на права предложено использовать беспилотные автомобили

В ГИБДД России не исключили использование беспилотных автомобилей с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

Предполагается, что техника будет закладывать маршрут, озвучивать его кандидату в водители, оценивает его. При этом инспектор будет следить за работой системы.

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Как отметил Шеюхин, система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов: «как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система».

Напомним, водительские удостоверения нового образца с наименованиями на французском и английском языках появятся в России с 3 декабря.

Новый формат водительских прав предусматривается конвенцией о дорожном движении, в которой состоит и Россия. Решение стало результатом обращений российских автомобилистов, которые часто ездят за границу.

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ФОТО: flickr.com // Витебский Курьер
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