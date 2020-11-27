При сдаче экзамена на права предложено использовать беспилотные автомобили

В ГИБДД России не исключили использование беспилотных автомобилей с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

Предполагается, что техника будет закладывать маршрут, озвучивать его кандидату в водители, оценивает его. При этом инспектор будет следить за работой системы.