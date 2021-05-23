В России число подтвержденных случаев коронавируса превысило 5 миллионов
В России с начала пандемии число выявленных пациентов с новой коронавирусной инфекцией превысило 5 миллионов составило 5 001 505 человек. За сутки подтвердили 8 951 новых случая заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.
За прошедшие сутки от инфекции кончались 357 человек. Всего в России от COVID-19 погибли 118 482пациента.
В России за минувшие сутки ещё 7 297 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 4 617 762 человека.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.
«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет. Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться», - считает эксперт.
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Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
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