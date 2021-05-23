В России число подтвержденных случаев коронавируса превысило 5 миллионов

«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

За прошедшие сутки от инфекции кончались 357 человек. Всего в России от COVID-19 погибли 118 482пациента.

В России за минувшие сутки ещё 7 297 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 4 617 762 человека.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.

«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет. Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться», - считает эксперт.

