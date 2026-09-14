СМИ: В ЕС снова не смогли договориться о продлении санкций против России
Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать продление санкций против российских граждан и организаций. Об это со ссылкой на неназванных европейских дипломатов пишет Politico.
Собеседники издания утверждают, что Словакия настаивает на исключении из «чёрного списка» бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а Франция готова согласиться на исключении только Усманова. Большинство остальных вообще не готовы рассматривать исключение кого-либо.
Отдельно обсуждается срок продления мер — шесть месяцев, как принято с 2014 года, или 12 месяцев. Словакия, по имеющимся данным, не готова поддержать более длительный срок.
Ранее старшие демократы в ключевых комитетах палаты представителей конгресса США не поддержали законопроект об ужесточении санкций против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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