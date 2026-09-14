СМИ: В ЕС снова не смогли договориться о продлении санкций против России

Собеседники издания утверждают, что Словакия настаивает на исключении из «чёрного списка» бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а Франция готова согласиться на исключении только Усманова. Большинство остальных вообще не готовы рассматривать исключение кого-либо.

Отдельно обсуждается срок продления мер — шесть месяцев, как принято с 2014 года, или 12 месяцев. Словакия, по имеющимся данным, не готова поддержать более длительный срок.

Ранее старшие демократы в ключевых комитетах палаты представителей конгресса США не поддержали законопроект об ужесточении санкций против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

