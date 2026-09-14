Гопак «ниже пояса»: За что торгуется Зеленский в войне с НАБУ и САП
Владимир Олейник заявил НСН, что у антикоррупционных органов на Украине западные кураторы, с которыми и торгуется Зеленский, которого можно заподозрить в коррупции.
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет обелить себя и свою семью, исключив подозрения в коррупции, для этого он хитрым путем возбудил уголовное дело против директора НАБУ, заявил НСН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила обвинения против директора НАБУ Семена Кривоноса. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении ему подозрения (в подделке документов), а также обвинил НАБУ и САП в попытке узурпировать власть. Сразу после этого в ночь на 14 сентября Кравченко покинул Украину. СМИ пишут, что украинский лидер Владимир Зеленский руками СБУ и Кравченко хотел объявить войну антикоррупционным органам - САП и НАБУ. Олейник рассказал, какая схема была использована в этом случае.
«Это вторая атака на НАБУ и САП, первая провалилась, когда они пытались принять закон, через который НАБУ и САП должны были быть подчинены генеральному прокурору. Они придумали, что подозрение может подписывать только генеральный прокурор, а также, что генеральный прокурор может передавать материалы СБУ, что буквально означает передачу Зеленскому. Когда НАБУ вплотную взялись за прокуратуру, вышли на нее, что происходило? Во время обысков исчез генеральный прокурор. Прошло совещание по инициативе Зеленского с НАБУ и САП. После этого Кравченко подал заявление об отставке. Но Зеленский бы не был Зеленским, если бы не использовал Кравченко до последнего. Они тянули почти неделю с увольнением. Комбинация была такая: Кравченко возбуждает уголовное дело, пока остается на должности прокурора, а ему за это дают выехать. Он уехал вместе с семьей якобы в командировку, у него в этом смысле только один начальник – Зеленский. Зеленский дал согласие», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что у антикоррупционных органов на Украине западные кураторы, поэтому идет торг.
«Кравченко будут разыскивать, Зеленский примет его отставку, но уголовное дело против НАБУ и САП никто не может сейчас закрыть. Или новый прокурор может изменить ситуацию, или суд, поэтому будет следствие. Мы наблюдаем плохой спектакль в стиле «Квартал 95». Но у НАБУ и САП более мощная крыша, западные кураторы. Посмотрим, как будет идти расследование, конечно, в НАБУ и САП не святые люди. Сейчас мы наблюдаем гопак, где каждый держит друг друга ниже пояса. Зеленский пытается приглушить голоса против тех, кого подозревают в коррупции, включая Елену Зеленскую и самого себя. Он пытается договориться, может прикрыть дело в обмен на такую же позицию. Это торг», - добавил собеседник НСН.
До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели специальную операцию «Карфаген» по разоблачению преступной организации в офисе генерального прокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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