Центробанк: Количество карт «МИР» с 2023 года утроилось

Уточняется, что по итогам I полугодия 2026 года количество карт «МИР» превысило 520 млн штук - более 77,6% в общей эмиссии карт.

«Факторами динамичного роста... являются уникальный карт функционал, а также замещение карт международных платежных систем на внутреннем рынке», - говорится в материалах регулятора.

Ранее в Центробанке заявили, что количество карт платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам II квартала года снизилось на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».