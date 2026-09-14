Центробанк: Количество карт «МИР» с 2023 года утроилось
Количество карт платёжной системы «МИР» с 2023 года выросло в три раза. Об этом со ссылкой на Центробанк РФ сообщает RT.
Уточняется, что по итогам I полугодия 2026 года количество карт «МИР» превысило 520 млн штук - более 77,6% в общей эмиссии карт.
«Факторами динамичного роста... являются уникальный карт функционал, а также замещение карт международных платежных систем на внутреннем рынке», - говорится в материалах регулятора.
Ранее в Центробанке заявили, что количество карт платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам II квартала года снизилось на четверть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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