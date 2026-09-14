Готовы на переработки: HR-эксперт назвала реальные ред-флаги в вакансиях
Если в описании вакансии чувствуется агрессия, излишняя требовательность или сильное нахваливание компании — это уже тревожные сигналы, заявила НСН Зулия Лоикова.
Требования о стрессоустойчивости и предупреждения о переработках не являются тревожным фактором в описании вакансий, так как это прежде всего честность с соискателем. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
Формулировка «стрессоустойчивость» в вакансии — красный флаг, предупредила карьерный консультант Анастасия Разуменко. Так, по ее словам, в 90% случаев — это не требование к кандидату. Это признание компании в собственной некомпетентности. И если соискатель откликнется на такую вакансию — подпишется на годы выгорания и токсичной культуры. Также она объяснила, что такая формулировка, как правило, означает, что в компании творится хаос, приоритеты меняются 5 раз в день, а руководитель вообще может срываться на сотрудников. Лоикова не согласилась с этим.
«У нас есть такие профессии, в которых стрессоустойчивость крайне важна. Если человек приходит неготовый, то ни одна из сторон от этого сотрудничества не выиграет. Если компания сразу говорит про стрессоустойчивость, переработки — это тоже хороший сигнал, и сразу помогает сформировать реалистичное ожидание. Например, переработки в сфере строительства воспринимаются нормально. Люди знают, что им их оплатят, и что там не может быть графика с 9:00 до 18:00 по умолчанию. Те же главные бухгалтера знают, что закрытие отчетного периода — это всегда стресс и переработки. Я бы не стала запрещать компаниям упоминать стрессоустойчивость как ценность. Однако если она подается очень агрессивно, то есть вопросы», — рассказала она.
Также Лоикова дала совет компаниям, каких формулировок точно стоит избегать в описании, чтобы не произвести дурное впечатление.
«Если компания использует такие заявления, как что: «Мы такие амбициозные и масштабные», важно не перебарщивать, потому что это может показаться неискренним. Лучше все-таки поддерживать баланс, рассказывать о программах онбординга, адаптации для новичков. Ред-флагом является и какая-то агрессивная подача в описании. Также если компания на словах ценит стрессоустойчивость, но на деле перегружает задачами, игнорирует выгорание или не дает ресурсов на решение рабочих проблем, то это уже лицемерие», — подытожила она.
Ранее Лоикова раскрыла НСН, что возможность роста в компании во многом зависит от того, насколько специалист умеет связывать свои технические навыки с целями фирмы.
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