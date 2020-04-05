В России более 650 человек заразились коронавирусом
Более 600 россиян за прошедшие сутки инфицированы коронавирусом COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
В России 658 новых подтвержденных случаев заражения CJVID-19. Выздоровели 22 человека, погибло двое.
Новые инфицированные зарегистрированы в 14 регионах страны, в том числе впервые – на Камчатке.
Всего в России подтверждена новая коронавирусная инфекция у 5 389 человек, проживающих в 79 областях. Умерли 45 россиян с подтвержденным коронавирусом, выздоровели - 355.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рекомендовал на самоизоляции избегать конфликтов с близкими и рассказал, что для этого надо делать.
«Самое простое – договориться, чтобы каждые 15-20 минут один другому давал возможность посидеть спокойно и никто никого не теребит. Не нужно все время приставать к окружающим, сейчас – это семья и близкие. Должна быть хоть какая-то приватность. Она не может быть достигнута тем, что человек куда-то выйдет. Но, например, когда человек выходит на балкон покурить, не надо его в этот момент грузить еще какими-то замечаниями. Человек задумался – тоже не нужно теребить. Нужно давать возможность немножечко релаксировать», - рекомендовал Ениколопов.
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