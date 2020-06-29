В России более 400 тысяч человек излечились от коронавируса
29 июня 202010:56
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 в России превысило 400 тысяч. Между тем, за последние сутки выписаны ещё 4343 человека. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает RT.
Британские медики предупредили о пожизненных последствиях перенесенного коронавируса. Поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства будут сопровождать переболевших еще долго, заявили они.
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Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
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29 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru