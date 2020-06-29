В России более 400 тысяч человек излечились от коронавируса

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 в России превысило 400 тысяч. Между тем, за последние сутки выписаны ещё 4343 человека. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает RT.

За сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусом

Британские медики предупредили о пожизненных последствиях перенесенного коронавируса. Поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства будут сопровождать переболевших еще долго, заявили они.





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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Коронавирус
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