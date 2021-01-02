В России более 1,5 млн доз поступило в регионы для масштабной вакцинации

Об этом сообщает Telegram-канал «раньше всех. Ну почти» со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По его данным, уже более 800 тысяч жителей РФ сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН сравнил существующие сейчас вакцины от COVID-19 и рассказал, каким из них можно доверять.

«В отношении "ЭпиВак" я вообще сильно сомневаюсь, поскольку это пептидная вакцина. Я к этой вакцине отношусь очень плохо. Там очень много сложностей, плюс ко всему по ряду других причин, которые не хочу раскрывать. Что касается "Спутника", публикаций о его свойствах недостаточно, на мой взгляд. Но уже столько людей перевакцинировали, что так или иначе, если бы были серьезные негативные моменты, которых опасались, в первую очередь, антителозависимое усиление, они бы всплыли. Поэтому есть основания считать, что препарат, действительно, не очень реактогенный, ну и полезный, соответственно», - заявил он.

