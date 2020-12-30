Жители Подмосковья смогут сделать прививку от COVID в новогодние праздники

Масштабная бесплатная вакцинация в Московской области, стартовавшая в декабре, продолжится и в период новогодних праздников. Прививочные пункты будут работать на протяжении всех зимних каникул, за исключением 1 и 7 января.

Всего в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева развёрнуто 90 таких точек, сообщает «Радио 1».

Вакцинация двухкомпонентной вакциной «Спутник V» - добровольная. В первую очередь прививки делают врачам, учителя и сотрудникам МФЦ, а также жителям региона старше 60 лет.

Перед вакцинацией необходимо сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела. Прививка противопоказана беременным и кормящим матерям, людям с обострёнными хроническими заболеваниями и тем, у кого на момент вакцинации высокая температура.

