В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников
Внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматизировать процесс проверки домашних заданий школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Глава министерства Сергей Кравцов подчеркнул, что необходимо освобождать педагогов от рутинной работы с бумагами, используя автоматическую генерацию отчетов по каждому ученику, классу, школы, а также автоматическую проверку домашнего задания.
Отмечается также, что цифровая образовательная среда позволит выстраивать индивидуальный путь обучения каждого ученика.
Ранее председатель Комиссии по образованию в Мосгордуме Евгений Бунимович в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что переход школ на интерактивные учебники и платформы неизбежен - такой формат ближе современным школьникам.
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