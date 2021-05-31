В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников

Сотрудники ФСБ разоблачили почти сто подпольных оружейников в 25 регионах РФ Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, как побороть бедность в России Основной период сдачи ЕГЭ стартовал для выпускников 11-х классов Государственный Кремлевский дворец застраховали на восемь миллиардов рублей