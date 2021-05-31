«Отменить нельзя оставить». Противостояние вокруг ЕГЭ набирает обороты

По его словам, видоизменять ЕГЭ не нужно, необходимо полностью от него отказаться и вернуться к традиционной системе выпускных экзаменов.

«Его не нужно заменять, его нужно отменить, вернув систему, которая отрабатывалась веками. Итоговым результатом была советская педагогическая система, которую следом за Советским Союзом принимал ряд стран. На сегодняшний день, например, Финляндия пользуется советской системой, а мы решили попробовать другую и растить общество грамотных потребителей», - добавил эксперт.

В свою очередь, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему ЕГЭ в России отменять не будут.

«Петр Толстой выступил с популистским безответственным заявлением накануне выборов, потакая низменным страстям избирателей. ЕГЭ сейчас очень гибкий, есть несовершенства, но с ними можно работать. Это все во всем мире существует, и у нас будет существовать. За последние десять лет очень много изменилось. Когда была «угадайка», я был категорически против ЕГЭ. Теперь этого нет, появились эссе по литературе, по истории, появилась устная форма ответа по английскому языку – аудирование, появилась возможность устных ответов по литературе. Ребята из провинции имеют возможность не приезжая в Москву это все сдать. То, что вузовские преподаватели против, это завуалированная форма взятки: приезжайте на курсы, мы вас подготовим и тогда вы сдадите. Нельзя управлять образованием как неумелый шофер – газ, тормоз – вылетим на обочину», - заявил Ямбург.