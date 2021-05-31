«Отменить нельзя оставить». Противостояние вокруг ЕГЭ набирает обороты
Депутат Госдумы и заслуженный учитель России поспорили о дальнейших перспективах Единого государственного экзамена.
В России стартовал основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду на скорую отмену экзамена в России.
Ранее с предложением отменить ЕГЭ выступил вице-премьер Петр Толстой.
«Разговор об отмене ЕГЭ поднят, наконец, на самом высоком уровне и серьезными игроками, хотя обсуждается эта тема, пожалуй, с момента введения ЕГЭ и критикуют его специалисты самых серьезных уровней и компетенций. Учитывая, что разговор начат, я убежден, что он будет продолжен уже в новом созыве Госдумы. Я надеюсь, те, кто в него пройдут, будут активно поддерживать эту идею, хотя мы понимаем и то, что лобби, которое ратует за сохранение ЕГЭ, тоже очень сильно», - отметил Шолохов.
По его словам, видоизменять ЕГЭ не нужно, необходимо полностью от него отказаться и вернуться к традиционной системе выпускных экзаменов.
«Его не нужно заменять, его нужно отменить, вернув систему, которая отрабатывалась веками. Итоговым результатом была советская педагогическая система, которую следом за Советским Союзом принимал ряд стран. На сегодняшний день, например, Финляндия пользуется советской системой, а мы решили попробовать другую и растить общество грамотных потребителей», - добавил эксперт.
В свою очередь, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург объяснил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему ЕГЭ в России отменять не будут.
«Петр Толстой выступил с популистским безответственным заявлением накануне выборов, потакая низменным страстям избирателей. ЕГЭ сейчас очень гибкий, есть несовершенства, но с ними можно работать. Это все во всем мире существует, и у нас будет существовать. За последние десять лет очень много изменилось. Когда была «угадайка», я был категорически против ЕГЭ. Теперь этого нет, появились эссе по литературе, по истории, появилась устная форма ответа по английскому языку – аудирование, появилась возможность устных ответов по литературе. Ребята из провинции имеют возможность не приезжая в Москву это все сдать. То, что вузовские преподаватели против, это завуалированная форма взятки: приезжайте на курсы, мы вас подготовим и тогда вы сдадите. Нельзя управлять образованием как неумелый шофер – газ, тормоз – вылетим на обочину», - заявил Ямбург.
Он также подчеркнул, что советская система образования действительно заслуживает уважения, но она утратила актуальность в современных реалиях.
«Советская система, действительно, давала более фундаментальные знания, но наши дети не умели применить эти фундаментальные знания в изменившихся обстоятельствах. Раньше и вода была мокрее, и девушки нас любили, но нельзя идти вперед с головой повернутой назад», - подчеркнул заслуженный учитель.
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