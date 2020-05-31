В России 9 268 новых случаев инфицирования коронавирусом
В России за минувшие сутки, по официальной статистике, зафиксировано 9268 новых фактов инфицирования коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4414 человек», — цитирует RT официальное сообщение.
Наибольшее распространение COVID-19 отмечается в столице (2595 случаев), в Подмосковье (757 случаев), в Санкт-Петербурге (369 случаев), уточняют «Известия».
Общее число инфицированных COVID-19 в России по состоянию на 31 мая составляет 405 843. Умерли 4 693 человека, выздоровели 171 883 человека.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru