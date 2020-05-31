Известны сроки поступления препарата от COVID-19 в больницы

Отмечается, что препарат не планируется к свободной продаже.

«Афавир» создан на основе разработанного в Японии действующего вещества «Фавипиравир», однако производится полностью из российского сырья.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.

«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.

Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.



