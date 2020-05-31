Известны сроки поступления препарата от COVID-19 в больницы
Через полторы недели, 11 июня, российское лекарство от COVID-19 «Авифавир» поступит в медучреждения страны. Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала лекарство от новой коронавирусной инфекции, сообщают «Известия».
Препарат одобрен Минздравом РФ. Об этом стало известно в субботу, 30 мая. Лекарство получило временную регистрацию и включено в госреестр лекарственных средств до 1 января 2021 года. «Афавир» изготовлен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и учеными Исследовательского института химического разнообразия «ХимРар», уточняет Газета.ru.
Отмечается, что препарат не планируется к свободной продаже.
«Афавир» создан на основе разработанного в Японии действующего вещества «Фавипиравир», однако производится полностью из российского сырья.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
406 тыс.+9 268 / сут.
Умерли
4 693+138 / сут.
Выздоровели
172 тыс.+4 414 / сут.
- В России 9 268 новых случаев инфицирования коронавирусом
- Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
- Маск вспомнил «бородатую» шутку Рагозина про батут после старта Crew Dragon
- Известны сроки поступления препарата от COVID-19 в больницы
- Доктор Мясников поддержал новый формат прогулок по графику в столице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru