В России 6718 новых случаев обнаружения коронавируса

Таким образом случаев заболевания в стране выросло до 667 883, передает RT.

Ранее глава здрава Михаил Мурашко рассказал, что страна сможет вернуться к полноценной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года. Он уточнил, что восстановятся перелеты, нормальный отдых и полноценная работа концертных залов и кинотеатров. Министр также отметил, что новой волны заболеваемости в России не ожидают. Однако отдельные вспышки возможны, если люди будут нарушать санитарные правила.



