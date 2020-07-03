В России 6718 новых случаев обнаружения коронавируса

В России за последние 24 часа зафиксировано 6718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Таким образом случаев заболевания в стране выросло до 667 883, передает RT.

Ранее глава здрава Михаил Мурашко рассказал, что страна сможет вернуться к полноценной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года. Он уточнил, что восстановятся перелеты, нормальный отдых и полноценная работа концертных залов и кинотеатров. Министр также отметил, что новой волны заболеваемости в России не ожидают. Однако отдельные вспышки возможны, если люди будут нарушать санитарные правила.


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ФОТО: pixabay.com
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