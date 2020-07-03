Минздрав назвал сроки возвращения России к нормальной жизни после пандемии

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал глава ведомства «Интерфаксу».

Мурашко добавил, что вторая волна коронавируса в России вряд ли будет. Он пояснил, что граждане приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения и профилактики. Вместе с тем он не исключил, что подъем заболеваемости возможен, хоть и не по такому сценарию как прежде, передает Ura.ru.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что коронавирусная инфекция не проникла на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии, а также сознательной слаженности народа.