Минздрав назвал сроки возвращения России к нормальной жизни после пандемии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна вернется к полноценной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года.
«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал глава ведомства «Интерфаксу».
Мурашко добавил, что вторая волна коронавируса в России вряд ли будет. Он пояснил, что граждане приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения и профилактики. Вместе с тем он не исключил, что подъем заболеваемости возможен, хоть и не по такому сценарию как прежде, передает Ura.ru.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что коронавирусная инфекция не проникла на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии, а также сознательной слаженности народа.
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