Минздрав назвал сроки возвращения России к нормальной жизни после пандемии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна вернется к полноценной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля 2021 года.

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«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал глава ведомства «Интерфаксу».

Мурашко добавил, что вторая волна коронавируса в России вряд ли будет. Он пояснил, что граждане приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения и профилактики. Вместе с тем он не исключил, что подъем заболеваемости возможен, хоть и не по такому сценарию как прежде, передает Ura.ru.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что коронавирусная инфекция не проникла на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии, а также сознательной слаженности народа.

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ФОТО: pixabay.com
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