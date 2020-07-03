Ученые рассказали об опасных мутациях коронавируса. По словам главного инфекциониста США, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, есть особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение, а также усилить его концентрацию в организме. Об этом инфекционист рассказал в интервью газете Journal of the American Medical Association.