Ученые рассказали об опасных мутациях коронавируса
Ученые рассказали об опасных мутациях коронавируса. По словам главного инфекциониста США, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, есть особая мутация коронавируса, которая может ускорить его распространение, а также усилить его концентрацию в организме. Об этом инфекционист рассказал в интервью газете Journal of the American Medical Association.
По словам Фаучи, ученые продолжают исследования этой мутации.
Около 284 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на наличие у них коронавируса, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru