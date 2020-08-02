В России 5427 новых зараженных COVID-19

В России за истекшие сутки подтвердили 5427 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицированных в стране с начала пандемии 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число умерших от коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 70 случаев. Всего в России погибли от этого заболевания 14 128 человек.

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Выздоровели и выписаны из стационаров за прошедшие сутки 3649 пациентов. Всего 650 173 россиянина преодолели болезнь.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.

«Прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», -отметил Альштейн.

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ФОТО: pixabay.com
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