В России 5427 новых зараженных COVID-19
В России за истекшие сутки подтвердили 5427 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицированных в стране с начала пандемии 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число умерших от коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 70 случаев. Всего в России погибли от этого заболевания 14 128 человек.
Выздоровели и выписаны из стационаров за прошедшие сутки 3649 пациентов. Всего 650 173 россиянина преодолели болезнь.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что до конца года человечество не справится с коронавирусом нового типа, а возможно, жить нам придется с этой инфекцией вечно.
«Прогноз, что до конца 2020-года COVID не исчезнет, считаю оправданным. Он может вообще никуда не исчезнуть, просто появится вакцина, штамм поменяется», -отметил Альштейн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
851 тыс.+5 427 / сут.
Умерли
14 128+70 / сут.
Выздоровели
650 тыс.+3 649 / сут.
- Врач указал на главную ошибку при коронавирусе
- Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
- СК задержал директора турбазы после гибели четырех человек
- Собянин не видит условий для второй волны коронавируса в Москве
- В России 5427 новых зараженных COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru