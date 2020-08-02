В России 5427 новых зараженных COVID-19

В России за истекшие сутки подтвердили 5427 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицированных в стране с начала пандемии 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число умерших от коронавирусной инфекции за последние 24 часа составило 70 случаев. Всего в России погибли от этого заболевания 14 128 человек.