В России 4921 новых случаев инфицирования COVID-19

Еще 4921 новый случай заражения COVID-19 выявлен в России за прошедшие сутки. Всего инфицированных в стране 951 897. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4921 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1238 (25,2%) без клинических проявлений», - цитирует сообщение РИА Новости.

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Темп прироста заболевших составляет 0,5 процента.

За сутки в России от коронавирусной инфекции погиб 121 человек, за все время эпидемии - 16 310 граждан.

Из российских больниц за 24 часа выписаны 6147 выздоровевших от коронавируса. Общее число излечившихся от COVID-19 россиян - 767 477.

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН прокомментировала воздействие COVID-19 на иммунитет человека.

«Ни у кого нет отдаленных данных о воздействии вируса на иммунную систему», - подчеркнула она и пояснила, что сам этот коронавирус появился в марте-апреле, он еще не изучен в своем воздействии на организм человека в долгосрочной перспективе.

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ФОТО: pixabay.com
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