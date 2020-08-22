В России 4921 новых случаев инфицирования COVID-19
Еще 4921 новый случай заражения COVID-19 выявлен в России за прошедшие сутки. Всего инфицированных в стране 951 897. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4921 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1238 (25,2%) без клинических проявлений», - цитирует сообщение РИА Новости.
Темп прироста заболевших составляет 0,5 процента.
За сутки в России от коронавирусной инфекции погиб 121 человек, за все время эпидемии - 16 310 граждан.
Из российских больниц за 24 часа выписаны 6147 выздоровевших от коронавируса. Общее число излечившихся от COVID-19 россиян - 767 477.
Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН прокомментировала воздействие COVID-19 на иммунитет человека.
«Ни у кого нет отдаленных данных о воздействии вируса на иммунную систему», - подчеркнула она и пояснила, что сам этот коронавирус появился в марте-апреле, он еще не изучен в своем воздействии на организм человека в долгосрочной перспективе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
952 тыс.+4 921 / сут.
Умерли
16 310+121 / сут.
Выздоровели
767 тыс.+6 147 / сут.
- В России 4921 новых случаев инфицирования COVID-19
- Немков после нокаута Бейдера стал чемпионом Bellator
- Самолет с Навальным приземлился в Берлине
- Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден
- После взрыва газа в высотке Ярославля возбуждено уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru