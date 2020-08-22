В России 4921 новых случаев инфицирования COVID-19

Темп прироста заболевших составляет 0,5 процента.

За сутки в России от коронавирусной инфекции погиб 121 человек, за все время эпидемии - 16 310 граждан.

Из российских больниц за 24 часа выписаны 6147 выздоровевших от коронавируса. Общее число излечившихся от COVID-19 россиян - 767 477.

Ранее иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН прокомментировала воздействие COVID-19 на иммунитет человека.

«Ни у кого нет отдаленных данных о воздействии вируса на иммунную систему», - подчеркнула она и пояснила, что сам этот коронавирус появился в марте-апреле, он еще не изучен в своем воздействии на организм человека в долгосрочной перспективе.

