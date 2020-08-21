Иммунунолог: отрицать наличие иммунитета к COVID-19 сейчас нельзя

«Ни у кого нет отдаленных данных о воздействии вируса на иммунную систему», - подчеркнула она и пояснила, что сам этот коронавирус появился в марте-апреле, он еще не изучен в своем воздействии на организм человека в долгосрочной перспективе.

В основном поражаются сосудистые стенки у диабетиков и гипертоников, ожирение тоже влияет, но это не патология иммунной системы. В легкой форме и бессимптомно он протекает в 80% случаев, рассказала она и добавила, что по ее мнению, данные исследования медиков из Массачусетской больницы «не говорит о том, что 100% люди будут болеть повторно, а иммунная система не будет держаться», сказала Ярцева.

Она добавила, что не нужно воспринимать коронавирус как смертельную болезнь, в большинстве случаев последствий для здоровья от нее нет.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов рассказал НСН, что вакцинироваться можно здоровым людям, не имеющим аллергии и реакций на вакцины.

