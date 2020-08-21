Иммунунолог: отрицать наличие иммунитета к COVID-19 сейчас нельзя
В настоящее время нельзя сказать, что в организме человека не формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, сказала в эфире НСН иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева.
Коронавирус COVID-19 меняет работу иммунной системы человека, делая возможным повторное заражение этой инфекцией. К такому выводу пришли медики из Массачусетской больницы в США. Их версия приведена в журнале Cell.
«Ни у кого нет отдаленных данных о воздействии вируса на иммунную систему», - подчеркнула она и пояснила, что сам этот коронавирус появился в марте-апреле, он еще не изучен в своем воздействии на организм человека в долгосрочной перспективе.
В основном поражаются сосудистые стенки у диабетиков и гипертоников, ожирение тоже влияет, но это не патология иммунной системы. В легкой форме и бессимптомно он протекает в 80% случаев, рассказала она и добавила, что по ее мнению, данные исследования медиков из Массачусетской больницы «не говорит о том, что 100% люди будут болеть повторно, а иммунная система не будет держаться», сказала Ярцева.
Она добавила, что не нужно воспринимать коронавирус как смертельную болезнь, в большинстве случаев последствий для здоровья от нее нет.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов рассказал НСН, что вакцинироваться можно здоровым людям, не имеющим аллергии и реакций на вакцины.
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