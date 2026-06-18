Над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
Средства ПВО за сутки сбили над территорией России 992 украинских беспилотника. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Также были сбиты 10 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
«И четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции силами ПВО было уничтожено более 164 тысяч беспилотников ВСУ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что при атаке украинских БПЛА в регионе пострадали 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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