«Будет сохранять лицо»: Нечаев раскрыл, почему ЦБ не снизит ставку до 13,5%
Андрей Нечаев заявил НСН, что Центробанк не будет сейчас поддаваться давлению и продолжит свою осторожную политику.
Центробанк вряд ли снизит ставку на 1 п.п., так как инфляционные риски все еще высокие, и регулятор предупреждал, что будет проявлять осторожность. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава РСПП Александр Шохин призвал Банк России ускорить тренд на снижение ключевой ставки и снизить ее сразу на 1 п.п. на заседании 19 июня, чтобы «экономика не замерзла окончательно». Его слова приводит пресс-служба союза. Нечаев раскрыл, насколько вероятно снижение ставки не на 0,5 п.п., а сразу на 1 п.п.
«Я думаю, что это маловероятно, потому что инфляционные риски высокие. И они усиливаются за счет ситуации с бензином, например. Это неизбежно скажется на стоимости логистики и в итоге на себестоимости всех товаров. Ну и Центральный банк уже неоднократно говорил о том, что эти инфляционные риски высоки, поэтому он будет соблюдать осторожность. С другой стороны, Набиуллиной (председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. - Прим. НСН) в любом случае остался год, поэтому, наверное, для нее важнее сохранить лицо, чем поддаваться давлению», - отметил он.
Также Нечаев раскрыл, насколько ощутимым для экономики будет снижение ставки до 13,5%.
«Ну, существенно сказалось бы, если бы удалось реально привести инфляцию к таргету в 4% и снизить ставку до однозначной величины. А на самом деле 14% или 13,5% - это не кардинальная разница», - отметил он.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на полях ПМЭФ, что у России достаточно ресурсов и мощностей, чтобы выйти на устойчивый рост экономики, однако неправильная денежно-кредитная политика и другие факторы мешают развитию.
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