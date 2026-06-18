Центробанк вряд ли снизит ставку на 1 п.п., так как инфляционные риски все еще высокие, и регулятор предупреждал, что будет проявлять осторожность. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Глава РСПП Александр Шохин призвал Банк России ускорить тренд на снижение ключевой ставки и снизить ее сразу на 1 п.п. на заседании 19 июня, чтобы «экономика не замерзла окончательно». Его слова приводит пресс-служба союза. Нечаев раскрыл, насколько вероятно снижение ставки не на 0,5 п.п., а сразу на 1 п.п.