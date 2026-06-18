ВС России освободили Рай-Александровку в ДНР
18 июня 202612:40
Юлия Савченко
Армия России установила контроль над селом Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Территорию освободили подразделения Южной группировки войск, пишет RT. Военные взяли село под контроль «в результате активных и решительных действий».
Ранее российские Вооруженные силы освободили село Кутузовка в ДНР.
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