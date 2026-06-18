Умер основатель группы Chicago Уолтер Паразэйдер

Известно, что музыкант боролся с болезнью Альцгеймера.

«Нам будет его очень не хватать. Мы прожили в браке 59 лет, и это были 59 замечательных лет», - поделилась вдова артиста в беседе с изданием.

Уолтер Паразэйдер родился в 1945 году в американском Мэйвуде. В 1967-м музыкант вместе с Ли Локнейном и Джеймсом Панкоу основал группу The Big Thing, которую спустя два года переименовали в Chicago. В коллективе Паразэйдер играл на флейте и саксофоне. В 2017 году музыкант перестал гастролировать с Chicago из-за проблем с сердцем.

