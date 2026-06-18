В Роскачестве назвали три самые частые ошибки россиян при кредитовании

«Многие ошибочно считают, что если нет процентов, то и переплаты нет, а значит, можно не вникать в условия. На деле за просрочку даже небольшого платежа предусмотрены штрафы, которые могут заметно увеличить итоговую сумму», — отметили в центре.

Специалисты призвали внимательно читать договор, следить за сроками платежей, отказаться от рассрочки на импульсивные покупки.

Кроме того, россияне игнорируют реальную стоимость кредита и гонятся за низким ежемесячным платежом.

«Многие соглашаются на увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку, не осознавая, что итоговая переплата в этом случае будет значительно выше», — заявили в Роскачестве.

Часто банки навязывают клиентам дополнительные услуги, без которых можно обойтись по закону, и используют затрудняющие досрочное погашение кредита уловки. Кроме того, некоторые россияне не сравнивают предложения в нескольких банках. Чтобы избежать переплат и лишних обязательств, следует изучить условия как минимум в трех-четырех кредитных организациях.

Ранее в России изменилось регулирование покупок в рассрочку, теперь приобретения свыше 50 тысяч рублей попадают в кредитную историю и учитываются почти так же, как обычные займы.

