В России 19 032 новых зараженных коронавирусом COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни», — сказано в официальном сообщении.

При этом за минувшие сутки в стране скончались 512 человек с диагнозом COVID-19. За все время распространения коронавирусной инфекции погибли 72 697 человек.

В России выздоровели от COVID-19 за сутки 24 502 человек, за весь период пандемии - 3 837 550.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что ходит в маске даже после вакцинации. Он напомнил, что можно заразиться повторно, а также призвал не нарушать санитарные нормы при походе в магазин или нахождении в общественном транспорте.

