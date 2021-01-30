В России 19 032 новых зараженных коронавирусом COVID-19

В России за прошедшие сутки подтверждено 19 032 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлено 3 832 080 инфицированных, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни», — сказано в официальном сообщении.

При этом за минувшие сутки в стране скончались 512 человек с диагнозом COVID-19. За все время распространения коронавирусной инфекции погибли 72 697 человек.

В России выздоровели от COVID-19 за сутки 24 502 человек, за весь период пандемии - 3 837 550.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что ходит в маске даже после вакцинации. Он напомнил, что можно заразиться повторно, а также призвал не нарушать санитарные нормы при походе в магазин или нахождении в общественном транспорте.

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ФОТО: РИА Новости
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