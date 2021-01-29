Доктор Мясников назвал сроки начала третьей волны COVID-19

Пандемия коронавируса пошла на спад, и следующую волну заболеваемости можно ожидать к лету или осени. Об этом написал в своём Telegram-канале главврач московской ГКБ №71, телеведущий Александр Мясников.

Врач порекомендовал вакцинироваться от COVID-19 сейчас, «чтобы пережить следующую волну максимально безболезненно». Мясников отметил, что выработка антител к вирусу начинается спустя время после получения второго компонента вакцины.

Кроме того, врач сообщил, что привиться необходимо в первую очередь пожилым и страдающим от хронических заболеваний.

«Да, иммунитет у них уже не тот и эффективность вакцинации будет очевидно ниже, чем у молодых. Но тут пренебрегать ничем нельзя. Вакцины от КОВИД, от пневмококка и от гриппа должны быть сделаны!», — написал Мясников.

Медик также порекомендовал использовать другие средства защиты от инфекций, в частности, противовирусные капли для носа. Кроме того, Мясников напомнил, что важно соблюдать социальную дистанцию, избегать закрытых помещений и скоплений людей, гулять на свежем воздухе и проветривать помещения.

Ранее вирусолог Николай Малышев посоветовал студентам сделать прививки от COVID-19, чтобы учиться в привычном оффлайн-режиме. При этом эксперт подчеркнул, что не нужно принудительно прививать студентов и преподавателей, сообщает Ura.ru.

