Эксперт предупредил об активизации мошенников с путевками в детские лагеря

В преддверии зимних каникул аферисты активизировались на родителях, планирующих отправить детей в лагеря. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

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По данным эксперта, аферисты давят на нехватку времени. Он выделил фразы, на которые сразу же стоит обратить внимание: «последние места в группе», «скидка действует до вечера», «нужно сегодня подтвердить участие».

Специалист советует проверять два момента: существует ли сам лагерь и имеет ли продавец право предлагать путевки. Организацию можно найти в региональном реестре, но запись подтверждает лишь ее работу, а не подлинность сайта или посредника.

После этого стоит самостоятельно найти официальные контакты учреждения и уточнить, связано ли оно с конкретным продавцом.

В договоре должны быть понятны исполнитель, даты, услуги, стоимость и порядок возврата. Получатель платежа — соответствовать договору. Если реквизиты неожиданно меняют в родительском чате, это нужно подтвердить звонком организатору по известному номеру. Коды входа и подтверждения банковских операций сообщать нельзя. При потере денег следует связаться с банком, заблокировать карту и обратиться в полицию.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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