Эксперт предупредил об активизации мошенников с путевками в детские лагеря
В преддверии зимних каникул аферисты активизировались на родителях, планирующих отправить детей в лагеря. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.
По данным эксперта, аферисты давят на нехватку времени. Он выделил фразы, на которые сразу же стоит обратить внимание: «последние места в группе», «скидка действует до вечера», «нужно сегодня подтвердить участие».
Специалист советует проверять два момента: существует ли сам лагерь и имеет ли продавец право предлагать путевки. Организацию можно найти в региональном реестре, но запись подтверждает лишь ее работу, а не подлинность сайта или посредника.
После этого стоит самостоятельно найти официальные контакты учреждения и уточнить, связано ли оно с конкретным продавцом.
В договоре должны быть понятны исполнитель, даты, услуги, стоимость и порядок возврата. Получатель платежа — соответствовать договору. Если реквизиты неожиданно меняют в родительском чате, это нужно подтвердить звонком организатору по известному номеру. Коды входа и подтверждения банковских операций сообщать нельзя. При потере денег следует связаться с банком, заблокировать карту и обратиться в полицию.
Ранее рассказывали, что злоумышленники похищают данные через поддельные Wi-Fi сети и QR-коды.
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