Эксперт предупредил об активизации мошенников с путевками в детские лагеря

По данным эксперта, аферисты давят на нехватку времени. Он выделил фразы, на которые сразу же стоит обратить внимание: «последние места в группе», «скидка действует до вечера», «нужно сегодня подтвердить участие».



Специалист советует проверять два момента: существует ли сам лагерь и имеет ли продавец право предлагать путевки. Организацию можно найти в региональном реестре, но запись подтверждает лишь ее работу, а не подлинность сайта или посредника.



После этого стоит самостоятельно найти официальные контакты учреждения и уточнить, связано ли оно с конкретным продавцом.



В договоре должны быть понятны исполнитель, даты, услуги, стоимость и порядок возврата. Получатель платежа — соответствовать договору. Если реквизиты неожиданно меняют в родительском чате, это нужно подтвердить звонком организатору по известному номеру. Коды входа и подтверждения банковских операций сообщать нельзя. При потере денег следует связаться с банком, заблокировать карту и обратиться в полицию.



Ранее рассказывали, что злоумышленники похищают данные через поддельные Wi-Fi сети и QR-коды.

