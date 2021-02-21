В России 12 742 новых случая заражения COVID-19

Отмечается, что «10,8% не имели клинических проявлений болезни», сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России с начала пандемии число инфицированных составило 4 164 726 человек. От COVID-19 умерли 83 293 человека, вылечились 3 713 445 человек.

Накануне было зарегистрировано 12 953 случаев заболевания.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с «хозяином»» (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют «симбиозом», - рассказал он.



