В России 12 742 новых случая заражения COVID-19
В России за истекшие сутки выявлено 12 742 новых случая заражения коронавирусом, 417 человек погибли от COVID-19, 16 012 человек вылечились и выписаны из больниц.
Отмечается, что «10,8% не имели клинических проявлений болезни», сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В России с начала пандемии число инфицированных составило 4 164 726 человек. От COVID-19 умерли 83 293 человека, вылечились 3 713 445 человек.
Накануне было зарегистрировано 12 953 случаев заболевания.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.
«История вирусологии показывает, что острые вирусные инфекции являются тупиковыми, потому что они невыгодны вирусам. Убивая, вирусы гибнут сами, а разве разумно убивать кормильца, да еще умирать вместе с ним? Чтобы выжить, вирусы должны пойти на компромисс и договориться с «хозяином»» (в нашем случае с человеком) о взаимовыгодном существовании, которое в науке называют «симбиозом», - рассказал он.
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Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru