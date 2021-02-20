Глава Роспотребнадзора высказалась о происхождении COVID-19

Коронавирусная инфекция пришла к человеку через животных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ученый из ФРГ заявил об искусственном происхождении коронавируса

По мнению главного санитарного врача страны, вирус «очевидно» попал к людям от животных.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что COVID-19 с большой долей вероятности перешел к человеку от летучих мышей. По мнению специалистов, утечка вируса из лаборатории маловероятна.

Между тем, Гамбурский университет опубликовал работу ученого Роланда Визендангера, в которой эксперт говорит об искусственном происхождении коронавируса в результате утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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