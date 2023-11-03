В России может появиться сервис по борьбе со спам-звонками
На портале «Госуслуги» предложено создать сервис по борьбе со спам-звонками, сообщают «Известия».
Письмо об этом из Совета Федерации направлено в Министерство цифрового развития РФ. Ожидается, что россияне смогут сами указывать номера, с которых приходят такие звонки.
Эксперты поддерживают инициативу, но отмечают, что в текущем виде она «выглядит незрело». Они указали на необходимость разработки отечественного антиспам-приложения для смартфона.
Как сообщалось ранее, россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru