В селе в Подмосковье после попытки атаки дрона повреждено остекление домов

Повреждения зафиксировали в домах в селе Стремилово в Подмосковье после попытки атаки беспилотников. Об этом заявил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

По его словам, в 02:05 мск над округом сбили один БПЛА.

«Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», - написал чиновник в Telegram-канале.

Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали три беспилотника над столичным регионом, пишет 360.ru.

