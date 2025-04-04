В селе в Подмосковье после попытки атаки дрона повреждено остекление домов
4 апреля 202507:58
Повреждения зафиксировали в домах в селе Стремилово в Подмосковье после попытки атаки беспилотников. Об этом заявил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.
По его словам, в 02:05 мск над округом сбили один БПЛА.
«Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», - написал чиновник в Telegram-канале.
Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали три беспилотника над столичным регионом, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru