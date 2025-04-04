В Тамбовской области при атаке беспилотников повреждена труба газопровода

Труба распределительного газопровода получила повреждения при атаке беспилотников в Тамбовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«В результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе», - указал врио губернатора.

На фоне ЧП временно отключили газоснабжение 15 домовладений. По словам Первышова, обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью в Тамбовской области сбили три беспилотника ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

