В Тамбовской области при атаке беспилотников повреждена труба газопровода
Труба распределительного газопровода получила повреждения при атаке беспилотников в Тамбовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в Telegram-канале.
«В результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе», - указал врио губернатора.
На фоне ЧП временно отключили газоснабжение 15 домовладений. По словам Первышова, обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью в Тамбовской области сбили три беспилотника ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru