«Известия»: россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за полгода

Гладков: один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области Нобелевский фонд принял решение отозвать приглашения послам РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий СМИ: участники митинга у посольства Франции в Нигере угрожают взять штурмом здание дипмиссии 7-й тур РПЛ: «Урал» - «Ахмат» - 0:1 На ВДНХ 9 и 10 сентября аттракционы будут бесплатными