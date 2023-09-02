«Известия»: россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за полгода

Россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за шесть месяцев 2023 года, пишут «Известия».

В Вологде пенсионерка отдала мошенникам почти семь миллионов рублей

По информации издания, показатели первого полугодия превышают данные за аналогичный период прошлого года в 2,15 раза.

Отмечается, что чаще всего от спам-звонков страдают абоненты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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