«Известия»: россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за полгода
2 сентября 202318:27
Россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за шесть месяцев 2023 года, пишут «Известия».
По информации издания, показатели первого полугодия превышают данные за аналогичный период прошлого года в 2,15 раза.
Отмечается, что чаще всего от спам-звонков страдают абоненты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru