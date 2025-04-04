Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
4 апреля 202508:58
Российская спортсменка Анна Калинская обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне в США.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней Калинской. В четвертьфинале россиянке предстоит встретиться с теннисисткой из США Софьей Кенин.
Анна Калинская занимает 33 место рейтинга WTA, спортсменка пока не завоевала ни одного титула под эгидой организации.
Ранее россиянка Екатерина Александрова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru