Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская спортсменка Анна Калинская обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне в США.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу 26-летней Калинской. В четвертьфинале россиянке предстоит встретиться с теннисисткой из США Софьей Кенин.

Анна Калинская занимает 33 место рейтинга WTA, спортсменка пока не завоевала ни одного титула под эгидой организации.

Ранее россиянка Екатерина Александрова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне, пишет RT.

